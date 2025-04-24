24 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları.

5- Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakalarına Zeytinburnu Buz Adası'nda devam edilecek. Organizasyonun üçüncü maç gününde Lüksemburg-Türkmenistan, Kırgızistan-Bosna Hersek ve Türkiye-Güney Afrika müsabakaları oynanacak.

3- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçlarında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Paris Basketbol takımını konuk edecek, Anadolu Efes ise Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, KKTC'de düzenlenecek "Genişletilmiş Üniversiteler Toplantısı"na katılacak, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya gelecek.

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası" projesi kapsamında düzenlenecek tanıtım etkinliğine iştirak edecek.

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