24 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları
24 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yapay Zeka Teknolojileri Fuarı"na katılacak, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüşecek.
(Ankara/10.30/TBMM/13.30)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SOL Parti'ye ziyarette bulunacak.
(Ankara/14.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yapay Zeka Teknolojileri Fuarı"na katılacak.
(Ankara/10.30)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası" projesi kapsamında düzenlenecek tanıtım etkinliğine iştirak edecek.
(Ankara/10.30)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya gelecek.
(Ankara)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya başkanlığındaki heyet, Anayasa Mahkemesinin 63'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulunacak.
(Ankara/10.00)
2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, KKTC'de düzenlenecek "Genişletilmiş Üniversiteler Toplantısı"na katılacak, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.
(Lefkoşa/10.30/14.00/15.00)
SPOR
1- UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı, Levent'teki Pembe Köşk'te yapılacak. Açılışa, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katılacak.
(İstanbul/12.00)
2- Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.
(Trabzon/20.30)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçlarında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Paris Basketbol takımını konuk edecek, Anadolu Efes ise Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(İstanbul/20.45/Atina/21.30)
4- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u konuk edecek.
(İstanbul/17.00)
5- Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakalarına Zeytinburnu Buz Adası'nda devam edilecek. Organizasyonun üçüncü maç gününde Lüksemburg-Türkmenistan, Kırgızistan-Bosna Hersek ve Türkiye-Güney Afrika müsabakaları oynanacak.
(İstanbul/13.00/16.30/20.00)