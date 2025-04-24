İstanbul Valisi depremde yaralananları ziyaret etti

Merkez üssünün İstanbul Silivri olduğu 6,2'lik deprem sonrası çok sayıda insan yaralandı. Bazıları hızlı müdahalenin ardından taburcu olurken bazılarının tedavileri ise devam etti. Son olarak İstanbul Valisi Davut Gül, hastanedeki yaralıları ziyarete gitti.

SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

"Valimiz Davut Gül, Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşlarımızı tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alan Vali Gül, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini de iletti

" ifadelerine yer verildi.