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Bakanların Deprem Sonrası Açıklamaları
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Deprem Sonrası Emlak Fiyatlarındaki Artışa Tepki

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası emlak fiyatlarındaki artışa karşı bakanlık ve emlak odaları tepki gösterdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 07:35, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 07:47
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Deprem Sonrası Emlak Fiyatlarındaki Artışa Tepki

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, **fırsatçılığa göz yumulmayacağını** belirterek, "İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.

Deprem Sonrası Emlak Sektöründe Fiyat Artışları

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşların farklı şehirlere akın etmesi, o bölgelerdeki konut ve kira fiyatlarını tırmandırırken, Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) ve Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, deprem sonrası emlak sektöründe yaşanan haksız fiyat artışlarına tepki gösterdi. Depremin ardından Ankara'da kira ve satış fiyatlarında yüzde 8 ila yüzde 10'luk yükseliş yaşandığını belirten Akçam, ev fiyatlarının yükselmesini **fırsatçılık** olarak nitelendirdi. Akçam, "Ev sahiplerinin toplumsal dayanışma ruhuna uygun hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Fırsatçı ev sahipleri, emlak danışmanlarını aramasın" çağrısında bulundu. Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemli olduğuna vurgu yapan Akçam, "Yaşanan felaketin ardından bazı ev sahiplerinin, vatandaşlarımızın zor durumlarından faydalanmaya çalıştığını üzülerek görüyoruz. Özellikle Ankara'da göç beklentisi nedeniyle kira ve satış fiyatlarında yapılan haksız artışlar bizleri derinden üzdü" dedi.

Ev Sahiplerine Çağrı

Ev sahiplerine seslenen Akçam, "İnsanlık adına doğru bir tutum sergileyin, fırsatçılığı bir kenara bırakın. Deprem gibi olağanüstü bir dönemde fırsatçılıkla hareket etmek, toplumsal vicdanın kabul edeceği bir davranış değil. TEDB ve ATEM olarak, vatandaşlarımızın yanında olmaya ve adaleti sağlamak için bakanlığımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı'nın Çalışmaları

TEDB Başkanı Akçam, Ticaret Bakanlığı'nın deprem sonrası emlak sektöründe oluşabilecek haksızlıkları engellemek adına yürüttüğü çalışmaları desteklediklerini vurgulayarak, TEDB ve ATEM olarak haksız fiyat artışlarına karşı mücadelede üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini belirtti.

İdari Yaptırım Uygulanacak

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise bakanlık olarak deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlar aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip ettiklerini ve vatandaşların mağduriyetine sebep olacak uygulamaları engellemek maksadıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Gürcan, "Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemi her zamankinden daha fazladır. Bu hassas dönemde işletmelerimiz ile birlikte tüm vatandaşlarımızın toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, **fırsatçılık** olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır. Bu çerçevede, İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır" açıklamasında bulundu.

Deprem Çantası ve Çadır Fiyatları

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından, vatandaşlar deprem çantası ve çadırlara yöneldi. e-Ticaret platformlarında bu ürünlerin satışlarında gözle görülür bir artış yaşanırken, satıcıların **fırsatçılık** yaptığı görüldü. Deprem öncesi 373 liradan satışta olan bir acil durum çantasının fiyatı, depremin ardından 465 liraya çıktı. Benzer şekilde, 219 liraya satılan bir ilk yardım setinin 389,50 liradan alıcı bulduğu görüldü. Çadır fiyatlarındaki değişim de dikkat çekici boyutlara ulaştı. İki odalı ve 10 kişilik olduğu belirtilen bir çadır, deprem öncesi 8 bin 711 liraya satılırken, aynı ürünün fiyatı 9 bin 480 liraya kadar yükseldi.

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