İstanbul'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
İstanbul'da sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları olarak belirlendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 07:44, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 08:30
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Büyükçekmece açıklarında saat 07.19'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.