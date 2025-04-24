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Depreme Karşı Kamu Binalarını Güçlendirme Çağrısı

Osman Kaya, depreme karşı kamu binalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda yetkilileri somut adımlar atmaya çağırdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 09:12, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 09:17
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Depreme Karşı Kamu Binalarını Güçlendirme Çağrısı

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, **"Kamu Binaları ve Hastaneler Depreme Karşı Acilen Güçlendirilmelidir"** diyerek önemli bir uyarıda bulundu. Dün birçok ilde hissedilen deprem, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı. Depremin ardından bir açıklama yapan Osman Kaya, özellikle kamu binaları ve hastanelerin depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Genel Başkan Osman Kaya'nın Açıklamaları

Genel Başkan Osman Kaya, açıklamasında 6 Şubat 2023 depremlerini hatırlatarak şunları söyledi: **"Büyük acılar yaşadık, binlerce insanımızı kaybettik. Aradan geçen sürede atılması gereken adımların bir kısmı ne yazık ki hala atılmadı. Bugün yaşanan sarsıntı bize açık bir şey söylüyor: Zaman daralıyor. Kamu binaları, okullar ve özellikle hastaneler depreme hazırlıklı hale getirilmeden geçen her gün, ciddi bir risk oluşturmaktadır."**

Sağlık Tesislerinin Önemi

Kaya, sağlık tesislerinin sadece birer hizmet binası değil, afet anlarında topluma yön veren hayati merkezler olduğunu belirterek şöyle devam etti: **"Deprem anında ayakta kalamayan bir hastane, sağlık sisteminin felce uğraması demektir. Ne yazık ki bazı kamu hastaneleri hala bu riski taşıyor. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın güvenliği her şeyin önünde gelmelidir. Bu konuda geç kalınması, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir."**

Kamu Binalarının Güçlendirilmesi Gerekiyor

Kamu Birliği Konfederasyonu olarak, riskli kamu binalarının tespiti, güçlendirilmesi ve gerekiyorsa yeniden inşası için yetkili kurumlara başvuruda bulunacaklarını belirten Osman Kaya, şu ifadeleri kullandı: **"Artık bu konuda somut adımlar atılması gerekiyor. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ancak kamu otoritesinin de bu süreci yalnızca kağıt üzerinde değil, sahada ve kararlılıkla yürütmesi gerekmektedir."**Açıklamasını, **"Depremler değil, hazırlıksızlık kayıplara neden olur. Kamu binalarının dayanıklılığı artık bir tercih değil, zorunluluktur"** diyerek tamamlayan Osman Kaya, tüm kamuoyunu ve yetkilileri daha kararlı adımlar atmaya çağırdı.

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