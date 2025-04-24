Dolar günü yükselişle tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 38,32 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 17:38, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 17:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin salı günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,2600
|38,2610
|38,3190
|38,3200
|Avro
|43,8670
|43,8680
|43,7260
|43,7270
|Sterlin
|51,1700
|51,1800
|51,1800
|51,1900
|İsviçre frangı
|47,0500
|47,0600
|46,4800
|46,4900
|ANKARA
|ABD doları
|38,2300
|38,3100
|38,2890
|38,3690
|Avro
|43,8270
|43,9070
|43,6860
|43,7660
|Sterlin
|51,1100
|51,3200
|51,0900
|51,3000