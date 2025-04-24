Dolar günü yükselişle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin salı günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,2600 38,2610 38,3190 38,3200 Avro 43,8670 43,8680 43,7260 43,7270 Sterlin 51,1700 51,1800 51,1800 51,1900 İsviçre frangı 47,0500 47,0600 46,4800 46,4900 ANKARA ABD doları 38,2300 38,3100 38,2890 38,3690 Avro 43,8270 43,9070 43,6860 43,7660 Sterlin 51,1100 51,3200 51,0900 51,3000