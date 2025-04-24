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Adana'da Silah Operasyonu: 12 Silah Ele Geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Haber Giriş : 24 Nisan 2025 09:43, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 09:45
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Adana'da Silah Operasyonu: 12 Silah Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde 12 silah ile çok sayıda mermi ve kartuş bulunan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda silah bulunduğu belirlenen Narlıca Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda 1'i ruhsatlı 4 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 2'si kurusıkı 7 tabanca ile 338 mermi ve 160 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Bunun üzerine şüpheli Hayrettin Ö. (46) ile babası Ali Ö. (70) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hayrettin Ö. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, babası Ali Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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