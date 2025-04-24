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Kamu İşçisi İçin Zam Görüşmesinde Üçüncü Toplantı Bugün

Toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü toplantı bugün yapılacak. 600 bin kamu işçisini ilgilendiren süreçte taraflar yeniden bir araya geliyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 09:59, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 10:01
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Kamu İşçisi İçin Zam Görüşmesinde Üçüncü Toplantı Bugün

600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç işlemeye devam ediyor. İşçi ve işveren tarafının katılımıyla üçüncü görüşme bugün yapılacak. Toplantı, saat 14.00'te Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri

Türk-İş ve Hak-İş'in temsilcileriyle bir araya gelinecek. Daha önce sunulan 21 maddelik taslak teklifi masaya yatırılacak. Buna göre kamuda en düşük günlük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep ediliyor. Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer alıyor. Görüşmede bir sonraki toplantının da tarihi netleşecek.

Bakan Işıkhan'ın Açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu toplu sözleşme süreçleri ve bu kapsamda çerçeve protokol hazırlanmasının çok taraflı ve çok hassas bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu söylemişti. Türk-İş ve Hak-İş'in zam taleplerini sunduğunu anımsatan Işıkhan, 16 Nisan'da Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) ev sahipliğinde tarafların ilk toplantısını gerçekleştirildiğini belirtti.Görüşmelerde sürecin devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydemişti:"24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünmekteyim. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz. Burada iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır. Özellikle ücretler, özlük hakları, sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin çok ciddi çalışması var. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'müz bu heyetin içerisinde, her bir madde ince ince değerlendiriliyor, süreç bu şekilde ilerliyor."

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