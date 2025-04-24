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TFF açıkladı: Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, İstanbul'da meydana gelen depremlerden sonra konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 09:54, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 10:05
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TFF açıkladı: Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi?

UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü sebebiyle kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen gala yemeğinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Ligler devam edecek"

Otyakmaz, İstanbul'da gerçekleşen depremin ardından liglerle ilgili bir erteleme kararı olmadığını belirterek, "Öyle bir belirsizlik var gibi gözüküyor ama bizim öyle bir kararımız yok. Liglerimiz planlandığı gibi devam edecek. Olağanüstü bir şey olur, il güvenlik kururulundan bir tavsiye gelirse ayrıca değerlendiririz. Şu anda programımızda devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ülkemize, şehrimize geçmiş olsun"

Ayrıca Mecnun Otyakmaz, "Ülkemize, şehrimize geçmiş olsun. Böyle bir günde olması da bizi gerçekten üzdü. Allah'tan tatildi, çocuklar sokaktaydı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyorum." sözlerini sarf etti.

Otyakmaz son olarak, "2026'da bir final karşılaşmamız var. 2027'de bir final ve 2032'de Avrupa şampiyonası organize edilecek. Gelişlerimiz ve gidişler çok olacak. UEFA ve TFF arasındaki görüşmelerde İstanbul'da bir merkezin olmasının çok iyi olacağı konuşuldu. Yarın açılışı yapılacak, bugün de gala yemeğindeyiz." dedi.

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