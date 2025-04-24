Altının kilogram fiyatı 4 milyon 178 bin liraya geriledi

Bakan Kurum: İstanbul'da 83 bina az hasarlı
Bakan Kurum: İstanbul'da 83 bina az hasarlı
%0 Faizli Masrafsız 50.000 TL Kredi!
%0 Faizli Masrafsız 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
6.2'lik depremi hangi ilçe kaç büyüklüğünde hissetti?
6.2'lik depremi hangi ilçe kaç büyüklüğünde hissetti?
Veysel Tiryaki: Altındağ Belediye'sinde greve katılan işçi yok
Veysel Tiryaki: Altındağ Belediye'sinde greve katılan işçi yok
Direk Danslı 23 Nisan Etkinliğine Bakanlıktan Müfettiş
Direk Danslı 23 Nisan Etkinliğine Bakanlıktan Müfettiş
MEB: Bursluluk Sınavı Tarihinde Değişiklik Yok
MEB: Bursluluk Sınavı Tarihinde Değişiklik Yok
Kamu İşçilerinin Ücret Artışı Görüşmeleri Devam Ediyor
Kamu İşçilerinin Ücret Artışı Görüşmeleri Devam Ediyor
YÖK'ten Üniversitelere Uyarı: İşçi, Memurun Amiri Yapılamaz
YÖK'ten Üniversitelere Uyarı: İşçi, Memurun Amiri Yapılamaz
Uzmanı Açıkladı: Yağışlı Hava Ne Zamana Kadar Sürecek?
Uzmanı Açıkladı: Yağışlı Hava Ne Zamana Kadar Sürecek?
Deprem Fırsatçıları İş Başında: Fiyatlar Arttı, Stoklar Tükendi
Deprem Fırsatçıları İş Başında: Fiyatlar Arttı, Stoklar Tükendi
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Heyetini Kabul Etti
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Heyetini Kabul Etti
Mehmet Şimşek ABD'de Yatırımcılarla Buluştu
Mehmet Şimşek ABD'de Yatırımcılarla Buluştu
Öğretmeni Hastanelik Eden Veli Serbest Bırakıldı
Öğretmeni Hastanelik Eden Veli Serbest Bırakıldı
Türkiye'nin İlk Yerli Yapay Zeka Modeli Geliyor
Türkiye'nin İlk Yerli Yapay Zeka Modeli Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da UEFA Mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da UEFA Mesajları
Bakanların Deprem Sonrası Açıklamaları
Bakanların Deprem Sonrası Açıklamaları
AB Ülkeleri Türkiye'nin İhracatında İlk Sırada
AB Ülkeleri Türkiye'nin İhracatında İlk Sırada
Ulaştırma Bakanı, Deprem Sonrası İletişim Krizini Masaya Yatırıyor
Ulaştırma Bakanı, Deprem Sonrası İletişim Krizini Masaya Yatırıyor
Kamu İşçisi İçin Zam Görüşmesinde Üçüncü Toplantı Bugün
Kamu İşçisi İçin Zam Görüşmesinde Üçüncü Toplantı Bugün
TCMB, Sıkı Parasal Duruşu Sürdürecek
TCMB, Sıkı Parasal Duruşu Sürdürecek
CHP'li Başkan Köksal'ın Davası Perşembe Günü Görülecek
CHP'li Başkan Köksal'ın Davası Perşembe Günü Görülecek
Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
İstanbul'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Zirai Don, Meyve Fiyatlarını Uçurdu
Zirai Don, Meyve Fiyatlarını Uçurdu
AFAD Uyardı: Artçı Depremlerin Olması Muhtemel
AFAD Uyardı: Artçı Depremlerin Olması Muhtemel
DMM 'Depreme ABD Gemisi Neden Oldu' İddiasını Yalanladı
DMM 'Depreme ABD Gemisi Neden Oldu' İddiasını Yalanladı
Üç ilde okullar yarın tatil edildi
Üç ilde okullar yarın tatil edildi
'AFAD tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı' iddiası yalanlandı
'AFAD tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı' iddiası yalanlandı
Dünya Bankası Türkiye'nin Büyüme Tahminini Yükseltti
Dünya Bankası Türkiye'nin Büyüme Tahminini Yükseltti
Bakan Tunç-DEM Parti heyeti görüşme tarihi netleşti
Bakan Tunç-DEM Parti heyeti görüşme tarihi netleşti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 178 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 178 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 17:48, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 18:06
Yazdır
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 178 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 174 bin lira, en yüksek 4 milyon 195 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,6 azalışla 4 milyon 178 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, salı gününü 4 milyon 289 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 125 milyon 449 bin 779,66 lira, işlem miktarı ise 989,42 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 554 milyon 916 bin 332,36 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.289.000,003.500,10
En Düşük4.174.000,003.325,00
En Yüksek4.195.000,003.460,00
Kapanış4.178.000,003.394,55
Ağırlıklı Ortalama4.182.042,143.397,62
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.125.449.779,66
Toplam İşlem Miktarı (Kg)989,42
Toplam İşlem Adedi74

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber