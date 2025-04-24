Veysel Tiryaki: Altındağ Belediye'sinde greve katılan işçi yok

Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ile Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in yaptığı görüşmede, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin uzun süredir sendika üyesi işçilere baskı yaptığını dile getirdi.

Ersoy, Ocak itibariyle 34 bin TL maaş alan işçi şuan kesinti yapa yapa 28 bine kadar maaşları düştü dedi.

Belediye tarafından yeni dönem için yüzde 7 gibi bir komik bir zam teklif edildiğini vurguladı.

Başkan Tiryaki: Hizmet İş Sendikası'nın Belediyemizde Üyesi Yok

Memurlar Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile görüştü.

Başkan Tiryaki, Üzen'e yaptığı açıklamada; belediyede hiç bir işçinin greve katılmadığını, belediyenin hiç bir işinin aksamadığını dile getirdi.

Tiryaki, Hizmet İş sendikasının belediye bünyesinde tek bir üyesi yok dedi. Ayrıca sahada, sokakta, dışarıda çalışan personelin en düşük maaşının 40 bin TL'nin üstünde olduğunu da vurguladı.