Reel kesim güveni 7 ayın en düşüğünde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı.Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 100,8 seviyesine geriledi.Reel kesim güveni 2024 Eylül'den bu yana en düşük düzeye geriledi. Endeks martta 103,2, şubatta 102,8 düzeyindeydi.

Endeksin Oluşumu ve Değerlendirmeler

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.Mevsimsellikten arındırılmamış endeks bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 103,2 oldu.