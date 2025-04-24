İzmir'de FETÖ Operasyonu: 6 Kişi Gözaltında
İzmir'de FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma ve MİT destekli operasyonda bir kişi hala aranıyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 10:20, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 10:21
İzmir'de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT'in desteğiyle İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına ilişkin 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.