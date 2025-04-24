Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Heyetini Kabul Etti

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'la Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. pic.twitter.com/NzkRgpUGs9

Bakan Tunç, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Öztürk Türkdoğan'la bakanlıkta bir araya geldi.

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