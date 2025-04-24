Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Heyetini Kabul Etti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' süreci ele alındı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti.
Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, "Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" dedi.
Bakan Tunç, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Öztürk Türkdoğan'la bakanlıkta bir araya geldi.
Adalet Bakanı Tunç, görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. "Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Tunç, paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verdi.
DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'la Bakanlığımızda bir araya geldik.Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 24, 2025
Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. pic.twitter.com/NzkRgpUGs9