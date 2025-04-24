Minibüsün Çarptığı Bisikletteki 13 Yaşındaki Çocuk Öldü

Kazada Çelik, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Çelik'in öldüğünü belirledi. Çelik'in cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri minibüs sürücüsü Muhammed F.U.'yu gözaltına aldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net