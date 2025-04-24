GSB Çalışanları Bakanlıktan Sınav Duyurusu Bekliyor!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkelerinden olan kariyer ilkesinin vücut bulma halinin görevde yükselme sınavları olduğunu ifade edebiliriz. Kişilerin belirli bir süre hizmet ettikten sonra girmiş oldukları sınavlar sonrası daha üst görevlere atanmak suretiyle bulundukları kurumlara daha verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayan sistemin adı da diyebiliriz.

Bu çerçevede, tüm kamu idarelerinin en az üç senede bir mevcut insan kaynağı ile eldeki boş kadrolarla birlikte ihtiyaç değerlendirmesi yapmak suretiyle görevde yükselme konusunu ele alması bir zorunluluk olarak düşünülmelidir.

Bu doğrultuda, bizlere yansıyan bir kurumun sınav süreciyle ilgili olarak görevde yükselme beklentisi olduğunu buradan duyurmak isteriz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması konusunda bir müjde beklemektedir. Kurumlarına başarılı bir şekilde hizmet eden Bakanlık personeli, daha üst görevlere atanabilmek için hazırlıklarını yapmakta, Bakanlığın sınav duyurusunu dikkatle takip etmektedir.

Bu vesileyle, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın BAK başta olmak üzere ilgili Bakanlık yetkililerinden görevde yükselme sınavı konusunda gereken adımların en kısa sürede atılması konusunda desteklerini beklediğimizi ilgililer adına talep etmekteyiz.



