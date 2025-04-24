Ünlü oyuncu Yavuz Çetin'den acı haber! Hayatını kaybetti
Oyuncu ve şair Yavuz Çetin hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Çetin, 65 yaşında vefat etti. Ailesinin sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber sevenlerini hüzne boğdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 11:18, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 11:20
Oyuncu ve şair Yavuz Çetin 65 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin bir süredir kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı.
Memleketi Amasya'da uzun yıllar Resim Öğretmenliği yaptıktan sonra çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alıp şiirler kaleme alan Çetin evli ve 2 çocuk babasıydı.
Çetin'in cenazesi bugün Sultan II. Bayezid Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından Tekirdede Mezarlığı'nda defnedilecek.