MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Dün İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğiyle başlayan Aktürk, "Bölgedeki birlik ve kurumlarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, depremle ilgili yapılacak çalışmalara yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

5 PKK'lı terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

Terörle mücadele kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3, mağarada tespit edilen ve teslim ol çağrısına uyan 2 olmak üzere toplam 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

Devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi.

"Yaklaşık 4 ayda 1562 kişi yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı"

Basın açıklamasında hudut güvenliğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Birliklerimizin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, teknoloji yoğunluklu sistemlerle dünya standartlarında korunan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 97 şahıs yakalanmış, 1905 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1562, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 25 bin 614 olmuştur."

Türkiye ile Yunanistan arasında yeni tur toplantısı 28 Nisan'da

Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları'nın yeni turu 28 Nisan'da Selanik'te yapılacak. Ayrıca 6 Kasım 2024'te İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda mutabık kalınan 2025 Yılı Uygulama Planı çerçevesinde, 28-29 Nisan tarihlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret edecek.

"Uluslararası toplum, İsrail'e engel olma sorumluluğunu en kısa zamanda üstlenmelidir"

Gazze'de akan kanın durdurulması yönündeki tüm çağrılara rağmen İsrail'in kan dökmeye, uluslararası hukuku hiçe saymaya ve barış perspektifinden uzak yaklaşımlar sergilemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Gazze'ye insani yardım akışının sağlanması ve daimi ateşkesin geciktirilmeden uygulanması şarttır. Uluslararası toplum; Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan İsrail'e engel olma sorumluluğunu en kısa zamanda üstlenmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Eğitim-tatbikat faaliyetleri / uluslararası görevler

14-25 Nisan tarihleri arasında eğitim seviyesini geliştirmek amacıyla yerinden katılım ile Milli Anadolu Kartalı Eğitimi, 21 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında askeri iş birliğini artırmak maksadıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde Desert Flag tatbikatı gerçekleştirilmektedir.

24-30 Nisan tarihleri arasında 14 ülkenin katılımıyla Doğu Akdeniz'de düzenlenen Kurtaran tatbikatının "Seçkin Gözlemci Günü" 29 Nisan'da Marmaris'te icra edilecektir.

Ayrıca, 28 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında yerinden katılım ile Steadfast Cobalt, 28 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında Gürcistan'da NATO-Gürcistan Krize Müdahale Harekatı tatbikatlarına iştirak edilmesi planlanmaktadır.

21-30 Nisan tarihleri arasında; NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait BUTRINTI tarafından İzmir'e, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında, Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait ISKANDAR MUDA ile Bangladeş Deniz Kuvvetleri unsuru SANGRAM tarafından Mersin'e liman ziyaretleri yapılmaktadır.

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında ise; TCG YZB.GÜNGÖR DURMUŞ ve TCG AYVALIK gemilerimiz tarafından 26-28 Nisan tarihleri arasında Cıvıtavecchıa (Çivitavekya)/İtalya'ya liman ziyareti gerçekleştirilecektir.

"17'nci Langkawi Uluslararası Denizcilik, Havacılık ve Uzay Fuarı" kapsamında Malezya'ya seyreden ve 24-26 Nisan tarihleri arasında Cibuti'ye liman ziyareti gerçekleştirmekte olan TCG BÜYÜKADA gemimiz, 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Umman'a liman ziyareti yapacaktır.

BAHA ile SUNGUR Füzesi envantere alındı

Ulusal ve uluslararası güç ve etkinliğin artırılması amacıyla geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün daha da artırıyor.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda; Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) ile SUNGUR Füzesi, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, 19-22 Nisan tarihleri arasında Bağdat'ta gerçekleştirilen IQDEX Uluslararası Savunma Fuarı'na katılarak Bakanlığımıza bağlı ASFAT başta olmak üzere yerli ve milli savunma sanayi şirketlerini ziyaret etti, Irak Sanayileşme Kurumu Başkan Yardımcısı ile "Niyet Beyanı" imzaladı. Söz konusu fuar kapsamında bakanlığa bağlı ASFAT ve YDA ortaklığıyla kurulan AYDA şirketi ile Irak Savunma Sanayi Komitesi arasında "Topçu Mühimmatı Üretiminin Yerlileştirilmesi ve Transferi" konusunda ortaklık anlaşması imzalandı.