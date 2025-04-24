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Türkiye-Rusya Arasında Orta Doğu Görüşmeleri İstanbul'da

Türkiye ve Rusya'nın dışişleri bakan yardımcıları, yarın İstanbul'da bir araya gelerek Suriye ve Filistin gibi bölgesel konuları kapsamlı şekilde değerlendirecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 14:31, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 14:32
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Türkiye-Rusya Arasında Orta Doğu Görüşmeleri İstanbul'da

Türkiye ile Rusya arasında dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde Orta Doğu istişareleri, yarın İstanbul'da yapılacak.

Dışişleri bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Rusya bakan yardımcıları düzeyinde yarın İstanbul'da Orta Doğu meseleleri istişare edilecek.İstişarelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Nuh Yılmaz, Rusya tarafını ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov temsil edecek.

Yılmaz ve Bogdanov'un Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konular hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.Rusya, Türkiye'nin Orta Doğu'daki gelişmeler bağlamında istişarelerde bulunmaya önem atfettiği bir ülke.

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