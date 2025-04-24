Sahte belgeyle turistik adaya giden Türk kadını tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine komşu Leros Adası'na giden ve Yunan polisinin evraklarını kontrol ettiği 25 yaşındaki Türk vatandaşı kadının evraklarında sahtecilik olması nedeniyle gözaltın alındığı belirtildi. Leros Adası Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve adada tek başına bulunan genç kadının sorgulamasının devam ettiği belirtildi, adı açıklanmadı.