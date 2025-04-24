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İstanbul'da Deprem Sonrası Yapı Güvenliği İncelemeleri Sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Küçükçekmece'de hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 16:27, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 16:29
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İstanbul'da Deprem Sonrası Yapı Güvenliği İncelemeleri Sürüyor

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarına başlayan ekipler, Halkalı Merkez Mahallesi'nde riskli yapı ihbarında bulunulan 2 binada inceleme yaptı. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Afet Hasarları Tespiti Daire Başkanı Tuğrul Sezdirmez, vatandaşları binalarda güvenle oturup oturamayacakları konusunda bilgilendirmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Yapılan İncelemeler ve Bulgular

Sezdirmez, ihbarlar doğrultusunda binalarda incelemede bulunduklarını belirterek, şunları söyledi: "İhbarlara istinaden yanımızda getirdiğimiz bina takip cihazımız ve hasar tespit ekiplerimizle beraber öncelikle 2 binamızda herhangi bir kayma olup olmadığı konusunda incelemede bulunduk. Akabinde de hasar tespit ekiplerimiz, binada 22 Nisan ile 23 Nisan arasında herhangi bir fark olup olmadığı, taşıyıcı sistemlerinde en ufak bir çatlak ya da hasar olup olmadığı konusunda faaliyetlerini yürüttüler."

Çalışmaların Sonuçları

Şu anda incelediğimiz 2 binada da herhangi bir hasar görülmüyor. Mevcut sistemde deprem sonrasında herhangi bir hasarın bulunmadığını söyleyebilirim. Bu konuda bütün ekiplerimizle vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara yönelik çalışıyoruz. Gelecek ihbarlar doğrultusunda çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz." Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu da çalışmaları yerinde inceledi.

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