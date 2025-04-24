YÖK'ten Üniversitelere Uyarı: İşçi, Memurun Amiri Yapılamaz

YÖK Başkanlığı, tüm üniversitelere bir yazı yazarak, işçi statüsündeki personelin 657 sayılı Kanun'a tabi memurların hiyerarşik üstü olarak görevlendirilmemesini istedi.

YÖK Yazısı ve Cumhurbaşkanlığı Atıf

YÖK Başkanlığınca üniversitelere gönderilen yazıda, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 22 Nisan 2025 tarihli yazısına atıfta bulunuldu.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı yazısında, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memur ve diğer kamu görevlileri eliyle görülmesi gerektiği, işçilerin memur ve diğer kamu görevlisi statüsünde sayılamayacağı ve bu nedenle de işçi statüsünde istihdam edilen personelin 657 sayılı Kanun kapsamında müdür, amir, şef kadrolarına vekalet etmesinin mümkün olmadığına vurgu yapılmıştır.