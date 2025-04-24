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Yenidoğan Çetesi davasında tanıklar dinlendi

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 4. duruşmanın görülmesine tanık beyanları ile devam edildi. Duruşma esnasında bir sarsıntı yaşanınca duruşmaya 10 dakika ara verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 21:35, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 22:11
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Yenidoğan Çetesi davasında tanıklar dinlendi

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticisi ve üyesi 58 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmanın 3'üncü gününde, suç örgütü lideri doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Yer olmadığı halde bebekler gelmeye devam edince 'niye getiriyorsunuz' diye tepki gösterdim"

Duruşmada beyanda bulunan Reyap Hastanesi acil doktoru Seçkin Demirci, tanık sıfatıyla beyanda bulundu. Demirci, "Reyap Hastanesi'nde çalışırken Fırat Sarı'yı tanıyordum. CİMER'e yapmış olduğum bir şikayetim var. 112 ambulansıyla bize hastalar geliyordu, yer olmadığı halde bebekler gelmeye devam edince 'niye getiriyorsunuz' diye tepki gösterdim. Bunun üzerine hastanedeki diğer doktorlar bana karşı tepki gösterdi. Bu durumu CİMER'e bildirdim. Acil bölümünde pratisyen hekim olarak çalıştım. 112 bize acilden hasta getirdiğinde bu hastaları reddetme şansımız yok. Acilde yer olmadığında ve bize hasta geldiğinde zor durumda kalıyorduk, bu durumu CİMER'E bildirdim" diye konuştu.

"Sağlıklı şekilde bebeğe bağlayacağımız cihaz yoktu"

Tanık Yaren Sena Kayır ise, "Birinci Hastanesi'nde paramedik olarak çalışıyordum. Doktor olarak Şeyhmus Çelik çalışıyordu. Ölen Opera bebeğin sevki yapıldığında kuvöze aldık. Doktor olarak Şeyhmus Çelik vardı ama o gün görmedi bebeği. Bebeğin bakımına girdim akşam teslim ettim. Hastaneye erken gittim. Bebeğin başına gittim hemen. Sağlıklıydı, gayet iyiydi. Teslime yakın kötüleşti bebek. Monitör uyarı verdi. Monitörlerimiz de sağlıklı çalışmıyordu. Sağlıklı şekilde bebeğe bağlayacağımız cihaz yoktu. Bebek kötüleştiğinde sorumlu hemşireyi arıyorduk. Aradığımızda doktor gelmiyordu, sorumlu hemşire geliyordu. Bebekten kan gazı almaya çalıştık. O sırada teslim vakti geldi. Hepimiz müdahale etmeye çalıştık. Bebek teslim ederken yaşıyordu. Biz çok uzun süre müdahale ettik. Hemşire Doğukan geldi ardından doktor Şeyhmus geldi. Ondan sonra bebek öldü. Doğukan herhangi bir müdahale yapılmaması gerektiği söyledi ama biz müdahale ettik. Normalde birime daha küçük bebekler yatırılıyordu. '6 aylık bebek neden yatırılıyor?' diye sorduk. Doğukan günlüğüne 20 bin TL alınıyor dedi. Sonra da Şeyhmus Hoca aileye parayı iade edin dedi" şeklinde konuştu.

Duruşmada tanıkların beyanları ile devam ederken salonda bulunan izleyicilerin cep telefonlarına deprem uyarı bildirimi geldi. Sarsıntının salonda hissedilmesi nedeniyle mahkeme başkanı duruşmaya 10 dakika ara verdi.

Tanık beyanları ile yaklaşık 1 saat devam eden duruşma yarın saat 10.00'da görülmeye devam edilmek üzere ertelendi.

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