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Mardin'de nitelikli zimmet iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı

Mardin'de nitelikli zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 20:10, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 20:12
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Mardin'de nitelikli zimmet iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, LİDAŞ'ın Mardin'de anlaştığı lisanslı bir depoda 40 bin tona yakın hububatın olmadığının Ticaret Bakanlığı yetkililerince tespit edilmesi üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, hububatı piyasada satan depo sahibi ve yöneticilerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı, 3 bin 700 ton mısır, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Zanlıların 700 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mallarına yönelik tedbir kararı alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u nitelikli zimmet suçundan tutuklandı, 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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