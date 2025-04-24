Silivri Depremi: AFAD Raporunda Öne Çıkan Bulgular

MEB AKUB, 81 İlde 10 Bin Üyesiyle Görev Başında
MEB AKUB, 81 İlde 10 Bin Üyesiyle Görev Başında
%0 Faizli Masrafsız 50.000 TL Kredi!
%0 Faizli Masrafsız 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
İstanbul depremi o ili alarma geçirdi!
İstanbul depremi o ili alarma geçirdi!
Bakan Memişoğlu açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?
Bakan Memişoğlu açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?
Bakan Göktaş Duyurdu: Aile Bağlarını Güçlendirecek Yeni Proje
Bakan Göktaş Duyurdu: Aile Bağlarını Güçlendirecek Yeni Proje
Bakan Kurum: İstanbul'da 83 bina az hasarlı
Bakan Kurum: İstanbul'da 83 bina az hasarlı
6.2'lik depremi hangi ilçe kaç büyüklüğünde hissetti?
6.2'lik depremi hangi ilçe kaç büyüklüğünde hissetti?
Veysel Tiryaki: Altındağ Belediye'sinde greve katılan işçi yok
Veysel Tiryaki: Altındağ Belediye'sinde greve katılan işçi yok
Direk Danslı 23 Nisan Etkinliğine Bakanlıktan Müfettiş
Direk Danslı 23 Nisan Etkinliğine Bakanlıktan Müfettiş
MEB: Bursluluk Sınavı Tarihinde Değişiklik Yok
MEB: Bursluluk Sınavı Tarihinde Değişiklik Yok
Kamu İşçilerinin Ücret Artışı Görüşmeleri Devam Ediyor
Kamu İşçilerinin Ücret Artışı Görüşmeleri Devam Ediyor
YÖK'ten Üniversitelere Uyarı: İşçi, Memurun Amiri Yapılamaz
YÖK'ten Üniversitelere Uyarı: İşçi, Memurun Amiri Yapılamaz
Uzmanı Açıkladı: Yağışlı Hava Ne Zamana Kadar Sürecek?
Uzmanı Açıkladı: Yağışlı Hava Ne Zamana Kadar Sürecek?
Deprem Fırsatçıları İş Başında: Fiyatlar Arttı, Stoklar Tükendi
Deprem Fırsatçıları İş Başında: Fiyatlar Arttı, Stoklar Tükendi
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Heyetini Kabul Etti
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Heyetini Kabul Etti
Mehmet Şimşek ABD'de Yatırımcılarla Buluştu
Mehmet Şimşek ABD'de Yatırımcılarla Buluştu
Öğretmeni Hastanelik Eden Veli Serbest Bırakıldı
Öğretmeni Hastanelik Eden Veli Serbest Bırakıldı
Türkiye'nin İlk Yerli Yapay Zeka Modeli Geliyor
Türkiye'nin İlk Yerli Yapay Zeka Modeli Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da UEFA Mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da UEFA Mesajları
Bakanların Deprem Sonrası Açıklamaları
Bakanların Deprem Sonrası Açıklamaları
AB Ülkeleri Türkiye'nin İhracatında İlk Sırada
AB Ülkeleri Türkiye'nin İhracatında İlk Sırada
Ulaştırma Bakanı, Deprem Sonrası İletişim Krizini Masaya Yatırıyor
Ulaştırma Bakanı, Deprem Sonrası İletişim Krizini Masaya Yatırıyor
Kamu İşçisi İçin Zam Görüşmesinde Üçüncü Toplantı Bugün
Kamu İşçisi İçin Zam Görüşmesinde Üçüncü Toplantı Bugün
TCMB, Sıkı Parasal Duruşu Sürdürecek
TCMB, Sıkı Parasal Duruşu Sürdürecek
CHP'li Başkan Köksal'ın Davası Perşembe Günü Görülecek
CHP'li Başkan Köksal'ın Davası Perşembe Günü Görülecek
Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
İstanbul'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Zirai Don, Meyve Fiyatlarını Uçurdu
Zirai Don, Meyve Fiyatlarını Uçurdu
AFAD Uyardı: Artçı Depremlerin Olması Muhtemel
AFAD Uyardı: Artçı Depremlerin Olması Muhtemel
DMM 'Depreme ABD Gemisi Neden Oldu' İddiasını Yalanladı
DMM 'Depreme ABD Gemisi Neden Oldu' İddiasını Yalanladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Silivri Depremi: AFAD Raporunda Öne Çıkan Bulgular

Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, artçı sarsıntılar ve ana deprem hakkında detaylı bir inceleme raporu yayınladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 22:10, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 22:11
Yazdır
Silivri Depremi: AFAD Raporunda Öne Çıkan Bulgular

Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili incelemelerini sürdüren AFAD, çalışmaları hakkında rapor yayınladı. Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalardan elde edilen bilgiler ışığında AFAD tarafından hazırlanan raporda, deprem anından itibaren gerçekleşen artçı depremler ve ana deprem hakkında bilgilere yer verildi.

Depremin Detayları ve Etkileri

23.04.2025 tarihinde saat (TSİ) 12:49'da Silivri açıklarında-Marmara Denizi içerisinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Deprem, dış merkezinden 300 km yarıçaplı bir alan içerisindeki illerimizde hafif şiddette hissedilmiştir. Depremin dış merkezi en yakın yerleşim yeri olan Silivri'ye yaklaşık 24 km uzaklıktadır. Deprem sırasında, İstanbul'un güney kıyılarındaki yerleşimler 5 şiddetine karşılık gelen düşük ivmeler ile sarsılmıştır. Uzun süredir devam eden risk azaltma çalışmalarının da katkısıyla, deprem yapısal bir hasara neden olmamış ve can kaybı yaşanmamıştır.

Artçı Sarsıntılar ve Enerji Açığa Çıkışı

Ana şoktan sonra şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilmiştir. 3.9 ve altı büyüklükteki artçı sarsıntıların toplamı 283 olup bunların çoğunluğu 3'ün altındadır. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı ise 8'dir. Son 28 saat içinde artçı sarsıntıların dağılımı dörder saatlik aralıklarla incelendiğinde, son 16 saat içinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir.23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen Mw 6.2 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 30 kTon TNT'nin üzerinde olup, söz konusu enerji 26 Eylül 2019 tarihinde aynı bölgede meydana gelen Mw 5.8 depreminin yaklaşık 4 katına karşılık gelmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber