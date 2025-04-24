MEB AKUB, 81 İlde 10 Bin Üyesiyle Görev Başında

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığın Arama ve Kurtarma Birimi'nin (MEB AKUB), 81 ilde 10 bin üyesiyle afet durumunda arama kurtarma ekipleriyle görev başında olduğunu bildirdi.

Afetlere Karşı Hazırlık ve Eğitim Çalışmaları

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, afetlere karşı her an hazır olmak, zor zamanlarda milletin yanında durmak için çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini belirtti. Güçlü bir Türkiye için tedbiri elden bırakmayarak görev başında olduklarını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

Verilen Eğitimler ve Katılım Sayıları

81 ilde 10 bin AKUB üyesiyle herhangi bir afet durumunda arama kurtarma ekibimizle görev başındayız.

Yangın, afet bilinci, ilk yardım eğitimleriyle milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliye ulaştık.

Son bir yılda, 54 bin 151 öğretmen ve personele yangın eğitimi, 1 milyon 240 bin 657 öğrenciye afet farkındalık eğitimi, 157 bin 945 veli ve kursiyere temel afet bilinci eğitimi verdik.

1072 eğitmenimizle ilk yardım eğitimlerimizi ülke genelinde sürdürüyoruz.

Maarif ailemiz afetlere karşı hazır, her şartta görev başında, milletinin yanında.