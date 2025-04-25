Bakan Tekin: Türkiye-Türkmenistan Eğitim İlişkileri Güçleniyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, şubat ayında Türkiye'ye gelen Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ve Eğitim Bakanı Gurbangeldiyev Jumamyrat Shamyradovich'in daveti üzerine ülkeye gitti. Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekin, Eğitim Bakanı Jumamyrat'ın ziyarete ilişkin güzel program yaptığını belirterek, Burada bütün planlarımızı çözebileceğimiz görüşmeler yaptık. değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Türkmenistan İlişkilerinin Güçlendirilmesi

Tekin, "Ben Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin daha iyi noktaya taşınması için bize güç veren hürmetli devlet başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Onların destekleri olduğu sürece bu ilişkileri hep daha iyi noktaya taşıyacağız." ifadesini kullandı. Ziyaret kapsamında verimli toplantılar yapıldığını ve Türkmenistan'da okulları ziyaret ederek eğitimi hakkında bilgi sahibi olduklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

Karşılıklı Etkileşim ve Eğitim İşbirliği

Karşılıklı etkileşim, bizim burada Türkmenistanlı dostlarımıza destek olabileceğimiz konular, onların eğitim sisteminden bizim alabileceğimiz şeyler konusunda çok güzel gözlemler yaptık. Değerli dostum Jumamyrat Bey ile de bu ilişkileri karşılıklı olarak devam ettirmek üzere uzlaştık. İnşallah biz kendi eğitimle ilgili birikimlerimizi burada paylaşmak, buranın eğitimle ilgili birikimlerini Türkiye'de uygulamak, hayata geçirmek ve bu vesileyle dostluk ilişkilerimizi daha ileri noktaya taşımak için kararlıyız. İnşallah güzel şeyler yapacağız.Bu vesileyle burada bizimle ilgilenen bütün Türkmenistanlı dostlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Burada var olan Ortak Türkmen-Türk genel eğitim okulunun bazı problemleri vardı. Onları da paylaştık. O konularda da sağ olsun değerli dostlarımız bize çok yardımcı oldu. Aynı şekilde gündemimizde olan diğer konularla ilgili de görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah gelecek kuşaklar, çocuklarımız, torunlarımız Türkiye-Türkmenistan dostluğunu daha ileri noktaya taşıyacak, çıtayı bir adım daha yukarıya çıkaracak. Misafirperverliği için bütün Türkmen halkına şükranlarımı sunuyorum.