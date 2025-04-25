Şırnak'tan acı haber! Bir polis şehit oldu
Şırnak'ın Cizre ilçesinde trafik kazasına müdahale eden polis, tır çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 07:41, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 07:48
Olay 20 Nisan'da, Cizre-Nusaybin kara yolunun Çığır köyü mevkiinde meydana geldi. Trafik kazasına müdahale için bölgeye giden polis memuru Zeki Bacak'a, Y. Z'ye yönetimindeki tır çarptı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Bacak, ağır yaralı olarak sevk edildiği Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.
Bacak, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenle ile memleketine uğurlanacak. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.