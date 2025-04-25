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Samsun'da Sürücüleri Bekleyen Tehlikeli Dönüş Noktası

Samsun Çarşamba-Ayvacık karayolunda sürücüler için tehlikeli dönüş noktası sorun yaratıyor. Yerel halk acil çözüm bekliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 08:23, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 08:46
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Samsun'da Sürücüleri Bekleyen Tehlikeli Dönüş Noktası

Samsun'da Çarşamba-Ayvacık karayolu üzeri Beyyenice mevkisinde çift şeritli yolun sona erdiği nokta, sürücüler için adeta bir tuzak haline geldi.Çarşamba-Ayvacık karayolu üzeri Barajyolu Caddesi üzerinde bulunan dönüş noktasının Karayolları ekipleri tarafından kapatılmasının ardından yol güzergahında dönüş yapmak isteyen sürücüler, tehlikeli bir işe kalkışıyor. Tekstilkent Bölgesi ve Yeni Şehir Mezarlığı'nın bulunduğu noktadaki kavşaktan dönüş yapmak istemeyen sürücüler, Beyyenice Mahallesi mevkisindeki çift şeridin bittiği yerden yasak tabelası bulunmasına rağmen 'U' dönüşü yaparak kazalara davetiye çıkarıyor. Hem yaralamalı hem de ölümlü kazalara neden olan tehlikeli dönüş için bölgedeki sakinler ve yolu tercih eden sürücüler, yetkililerden bir an önce çözüm bekliyor.

Tehlikeli Dönüş ve Ağır Tonajlı Araçların Riski

Özellikle ağır tonajlı araçların büyük risk oluşturduğunu belirten vatandaşlar, yaşanan riskin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, yetkililere çağrıda bulundu. Sorunun çözümü için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, "Beyyenice yolundaki bu noktaya acilen bir düzenleme yapılmalı. Çift şeritli yolun burada sona ermesi ve burada 'U' dönüşü yapılması, ölümlere davetiye çıkarıyor. Buraya ya da Makine Kimya Endüstrisi'nin(MKE) oraya kavşak yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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