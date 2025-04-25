İstanbul'da Artçı Sarsıntı: Vali Gül'den açıklama

Marmara Denizi'nde saat 20.33'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 17,82 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin, yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

Büyükçekmece açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.07'de merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 17,82 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Vali Gül: Artçı Sarsıntılar Olağan Süreçlerin Parçası

Vali Gül, AFAD verilerine göre, bu akşam saat 20.40'ta meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Değerli İstanbullular, ilimizde meydana gelen ve zaman zaman hissedilen artçı sarsıntılar, uzmanlarımızın da belirttiği üzere ana depremden sonra yaşanan olağan süreçlerin bir parçasıdır. Valiliğimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İl ve ilçe afet yönetim merkezlerimiz 7/24 görevlerinin başındadır. Unutmayalım; tedbirli olmak önemlidir, panik yapmak ise riski artırır. Rabb'im şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."