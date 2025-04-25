Diyarbakır'da Narin Güran Davası Ertelendi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili olarak haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklar arasında Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya yer alırken, tutuksuz sanıklar arasında Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran bulunuyor. Suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Duruşma Süreci ve Tanıkların Dinlenmesi

Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Kapalı görülen davanın ikinci duruşmasında, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada, iki tanık dinlendi. Daha sonra duruşmaya bir süre ara verildi.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Açıklamaları

Duruşmayı takip eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, adliye binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, süreci başlangıcından bu yana takip ettiğini ancak ilk yargılamadaki hükmün kendisini tatmin etmediğini belirtti. Tanrıkulu, "Soruşturmanın etkin bir biçimde ele alınması, yargılamaların etkin biçimde yapılması lazım. İstinaf yargılamasını da etkin bir biçimde yapması lazım ki gerçekten bu vakada gerçek faile ve olayın nedenine ulaşabilelim. Benim temennim budur." dedi.

Duruşmanın Devamı ve Savcının Talebi

Aranın ardından duruşmada beş tanık daha dinlendi. Savcı, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı ve esas hakkındaki mütalaasını sunmak için süre talebi yönünde görüş bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) avukatları da beyanda bulundu. Sanık avukatları, savunmalarında müvekkillerinin isnat edilen suçtan tahliyeleri ile beraatlerini istedi. Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

Olay ve Soruşturma Süreci

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Başsavcılık tarafından, 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Verilenler

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Dört sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.