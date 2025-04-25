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Çiftçilere 6 Milyar 669 Milyon Destek Ödemesi

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere toplamda 6 milyar 669 milyon lira destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Ödemeler bugün hesaplara geçecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 09:15, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 09:16
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Çiftçilere 6 Milyar 669 Milyon Destek Ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 milyar 669 milyon 644 bin 111 lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu. Sürdürülebilir üretim için çiftçileri desteklediklerini ve bereketin yüzyılına kararlı adımlarla yürüdüklerini aktaran Yumaklı, 6 milyar 669 milyon 644 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun. ifadesini kullandı.

Destekleme Ödemelerinin Dağılımı

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre söz konusu destek tutarları şu şekilde belirlendi:

  • Mazot-gübre için 4 milyar 937 milyon 212 bin 540 lira,
  • Hububat için 1 milyar 712 milyon 749 bin 509 lira,
  • Kırsal kalkınma yatırımları için 13 milyon 604 bin 105 lira,
  • Sertifikalı tohum kullanımı için de 6 milyon 77 bin 957 lira.

Mazot ve Gübre Desteği Ödemesi

Mazot ve gübre desteği, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 olan çiftçilere bugün saat 18.00'den sonra ödenecek.

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