Dolar haftayı 38,42 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,3190 38,3200 38,4220 38,4230 Avro 43,7260 43,7270 43,7150 43,7160 Sterlin 51,1800 51,1900 51,2200 51,2300 İsviçre frangı 46,4800 46,4900 46,3300 46,3400 ANKARA ABD doları 38,2890 38,3690 38,3920 38,4720 Avro 43,6860 43,7660 43,6750 43,7550 Sterlin 51,0900 51,3000 51,1600 51,3700