Dolar haftayı 38,42 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 38,42 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 17:21, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,3190
|38,3200
|38,4220
|38,4230
|Avro
|43,7260
|43,7270
|43,7150
|43,7160
|Sterlin
|51,1800
|51,1900
|51,2200
|51,2300
|İsviçre frangı
|46,4800
|46,4900
|46,3300
|46,3400
|ANKARA
|ABD doları
|38,2890
|38,3690
|38,3920
|38,4720
|Avro
|43,6860
|43,7660
|43,6750
|43,7550
|Sterlin
|51,0900
|51,3000
|51,1600
|51,3700