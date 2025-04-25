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Şırnak'ta Kazada Şehit Olan Polis İçin Başsağlığı

Bakan Ali Yerlikaya, Şırnak'ta kaza sırasında şehit olan polis memuru Zeki Bacak'a taziye dileklerini iletti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 09:55, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 09:56
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Şırnak'ta Kazada Şehit Olan Polis İçin Başsağlığı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Zeki Bacak için taziye mesajı yayımladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, **"Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Zeki Bacak, 20 Nisan Pazar günü bir kazaya müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."** sözlerine yer verdi.

Cizre-Nusaybin Karayolu'nda Meydana Gelen Kaza

Cizre-Nusaybin karayolu Çığır köyü yakınında 20 Nisan'dan meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden polis memuru Zeki Bacak, yol açma çalışması sırasında yol işaretlemelerini aşan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü gözaltına alınırken, Zeki Bacak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Şehidin Sağlık Durumu

Polis memuru Bacak, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.

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