120 Yıllık Çay Firması İflasın Eşiğinde

Türk çay devi iflas bayrağını çekiyor! 120 yıllık devir kapanıyor. Türkiye'nin en köklü çay markalarından olan Tirebolu 42, yaşanan mali sıkıntılara daha fazla dayanamayarak iflas bayrağını çekiyor. Konkordato sürecinde yeni bir aşamaya geçen çay devi için tehlike çanları çalıyor.1905 yılında kurulan ve Türkiye'nin köklü çay markaları arasında yer alan Tirebolu 42, yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz aylarda konkordato başvurusunda bulunmuştu.

Konkordato Sürecinde Yeni Aşama

Sektörün en eski şirketlerinden biri olan çay devinin konkordato sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Mahkeme, 120 yıldır hizmet veren çay devinin alacaklılar toplantısı için tarih verdi.İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen konkordato davasında, Tirebolu 42 Çay hakkında kesin mühlet kararı verilmesinin ardından alacaklılar toplantısı aşamasına geçildi.

Konkordato Komiserleri ve Yasal Süreç

Mahkeme tarafından atanan konkordato komiserleri Suphi Ağırbaş, Naci Uzunok ve Prof. Dr. Ali Cem Budak'tan oluşan heyet, İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) ilgili maddeleri gereğince tüm yasal süreci tamamladı.

15 Mayıs'ta Toplanılacak!

Mahkeme tarafından alacaklılara yönelik olarak yapılan çağrı kapsamında, borçlunun beyanı alındı, alacak kayıtlarına ilişkin incelemeler tamamlandı ve konkordato projesi nihai haline getirildi.Konkordato teklifinin görüşüleceği alacaklılar toplantısının ise, 15 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Kartal'da yer alan Titanic Business Otel'de gerçekleştirilmesine karar verildi. Adi alacaklılar için toplantı saat 10.00'da başlayacak. Rehinli alacaklılar için ise aynı gün saat 12.00'de ayrı bir toplantı yapılacak.