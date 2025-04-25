HGS gişelerinden hızlı geçen sürücünün ehliyetine el konuldu

Gözaltına alınan sürücü M.Ö'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "saygısız araç kullanmak", "trafik kurallarına uymamak", "trafik akışını engellemek" ve "takip mesafesine uymamak" maddelerinden 6 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

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