Çin'den Trump'a tepki: Kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçin

'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yapıldı' iddiası yalanlandı
'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yapıldı' iddiası yalanlandı
TCMB: ABD'nin Vergi Artışları Enflasyon Düşüşünü Yavaşlatacak
TCMB: ABD'nin Vergi Artışları Enflasyon Düşüşünü Yavaşlatacak
TRT ve 657 DMK'de Önemli Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
TRT ve 657 DMK'de Önemli Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
İmamoğlu soruşturması! Oteldeki kameraları bantlayarak kapattılar
İmamoğlu soruşturması! Oteldeki kameraları bantlayarak kapattılar
Ali Yalçın Açıkladı: İşçi Statüsündekilere Müdürlük Yolu Kapandı
Ali Yalçın Açıkladı: İşçi Statüsündekilere Müdürlük Yolu Kapandı
Bakan Memişoğlu'ndan 'doğum' açıklaması: Kimseye baskı yapmıyoruz
Bakan Memişoğlu'ndan 'doğum' açıklaması: Kimseye baskı yapmıyoruz
Erdoğan: Çanakkale Ruhu'nu Gelecek Nesillere Aşılayacağız
Erdoğan: Çanakkale Ruhu'nu Gelecek Nesillere Aşılayacağız
Türkiye 'Çok Yaşlı Ülkeler' Sınıfına Dahil Oldu
Türkiye 'Çok Yaşlı Ülkeler' Sınıfına Dahil Oldu
TCMB Raporuna Göre Piyasa Enflasyon Beklentileri Arttı
TCMB Raporuna Göre Piyasa Enflasyon Beklentileri Arttı
Karadeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Depremden sonra Kütahya'da okullar tatil edildi
Depremden sonra Kütahya'da okullar tatil edildi
Kütahya 3. Kez Sallandı
Kütahya 3. Kez Sallandı
Şırnak'ta Kazada Şehit Olan Polis İçin Başsağlığı
Şırnak'ta Kazada Şehit Olan Polis İçin Başsağlığı
Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
49 İlde DEAŞ'a Operasyon: 210 Kişi Gözaltında
49 İlde DEAŞ'a Operasyon: 210 Kişi Gözaltında
30 İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
30 İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Deprem Sonrası İstanbul'da Sigorta Farkındalığı Arttı
Deprem Sonrası İstanbul'da Sigorta Farkındalığı Arttı
Deprem Sonrası Emlak Fiyatlarındaki Artışa Tepki
Deprem Sonrası Emlak Fiyatlarındaki Artışa Tepki
Bakan Tekin'den Türkmenistan'a Ziyaret: Eğitimde Yeni Adımlar
Bakan Tekin'den Türkmenistan'a Ziyaret: Eğitimde Yeni Adımlar
Bakan Şimşek: ABD ile İşbirliğini Derinleştirmeye Kararlıyız
Bakan Şimşek: ABD ile İşbirliğini Derinleştirmeye Kararlıyız
MEB AKUB, 81 İlde 10 Bin Üyesiyle Görev Başında
MEB AKUB, 81 İlde 10 Bin Üyesiyle Görev Başında
İstanbul depremi o ili alarma geçirdi!
İstanbul depremi o ili alarma geçirdi!
Bakan Memişoğlu açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?
Bakan Memişoğlu açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?
Bakan Göktaş Duyurdu: Aile Bağlarını Güçlendirecek Yeni Proje
Bakan Göktaş Duyurdu: Aile Bağlarını Güçlendirecek Yeni Proje
Bakan Kurum: İstanbul'da 83 bina az hasarlı
Bakan Kurum: İstanbul'da 83 bina az hasarlı
6.2'lik depremi hangi ilçe kaç büyüklüğünde hissetti?
6.2'lik depremi hangi ilçe kaç büyüklüğünde hissetti?
Veysel Tiryaki: Altındağ Belediye'sinde greve katılan işçi yok
Veysel Tiryaki: Altındağ Belediye'sinde greve katılan işçi yok
Direk Danslı 23 Nisan Etkinliğine Bakanlıktan Müfettiş
Direk Danslı 23 Nisan Etkinliğine Bakanlıktan Müfettiş
MEB: Bursluluk Sınavı Tarihinde Değişiklik Yok
MEB: Bursluluk Sınavı Tarihinde Değişiklik Yok
Kamu İşçilerinin Ücret Artışı Görüşmeleri Devam Ediyor
Kamu İşçilerinin Ücret Artışı Görüşmeleri Devam Ediyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Çin'den Trump'a tepki: Kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD ve Çin arasında bilmeceye dönüşen gümrük vergisine ilişkin müzakerelere yönelik bir kez daha ABD Başkanı Donald Trump'ı yalanlayarak, "Gümrük vergisi müzakereleri konusunda kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 14:37, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 14:38
Yazdır
Çin'den Trump'a tepki: Kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçin

ABD ve Çin arasındaki Çin ticaret görüşmelerine ilişkin karşılıklı açıklamalar devam ediyor. İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile "aktif" görüşmelerin devam ettiğini ifade etmiş ancak Çin Dışişleri Bakanlığı Trump'ı yalanlamıştı. "Görüşmeler yok" diyen Çin'e yanıt veren Trump'a Çin tarafından bir kez daha yalanlama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetimine seslenerek gümrük vergisi müzakereleri konusunda "kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçin" çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun düzenlediği basın toplantısında, "ABD ve Çin, gümrük vergileri konusunda herhangi bir müzakere ya da istişare halinde değil" dedi. Jiakun, Çin'in bazı ABD ithalatlarına gümrük vergisi muafiyeti getirmeyi planlayıp planlamadığına ilişkin ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi.

ABD-Çin arasında ticaret görüşmeleri bilmecesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri sonrası Çin ile ticaret görüşmelerinin "aktif" şekilde sürdüğü yönündeki açıklamasına Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong "Çin-ABD ticaret görüşmelerinde ilerleme olduğuna yönelik iddialar, rüzgarı yakalamaya çalışmaktır ve hiçbir gerçek temeli olmamakla birlikte asılsızdır" demişti.

Çin'e yalanlama ise bu kez ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Basın mensuplarına açıklama yapan Trump, "Bu sabah bir toplantı yaptılar. 'Onların' kim olduğu önemli değil. Bunu daha sonra açıklayabiliriz ama bu sabah toplantıları vardı ve biz de Çin ile görüşüyorduk" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber