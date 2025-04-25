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TCMB Rezervleri 931 Milyon Dolar Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 18 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 931 milyon dolar azalışla 146 milyar 557 milyon dolara geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 15:10, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 15:10
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TCMB Rezervleri 931 Milyon Dolar Azaldı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 18 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 702 milyon dolar azalışla 64 milyar 305 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 11 Nisan'da 68 milyar 7 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 770 milyon dolar artışla 79 milyar 482 milyon dolardan 82 milyar 252 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 18 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 931 milyon dolar azalışla 147 milyar 488 milyon dolardan 146 milyar 557 milyon dolara geriledi.

TCMB Rezervleri Aralık 2023'ten Bu Yana

  1. 29.12.2023 - Altın Rezervleri: 48.231, Brüt Döviz Rezervleri: 92.830, Toplam Rezervler: 141.061
  2. 26.01.2024 - Altın Rezervleri: 48.007, Brüt Döviz Rezervleri: 89.154, Toplam Rezervler: 137.161
  3. 23.02.2024 - Altın Rezervleri: 49.271, Brüt Döviz Rezervleri: 82.479, Toplam Rezervler: 131.750
  4. 29.03.2024 - Altın Rezervleri: 54.378, Brüt Döviz Rezervleri: 68.748, Toplam Rezervler: 123.126
  5. 26.04.2024 - Altın Rezervleri: 59.113, Brüt Döviz Rezervleri: 64.967, Toplam Rezervler: 124.080
  6. 31.05.2024 - Altın Rezervleri: 59.740, Brüt Döviz Rezervleri: 83.909, Toplam Rezervler: 143.648
  7. 28.06.2024 - Altın Rezervleri: 58.077, Brüt Döviz Rezervleri: 84.833, Toplam Rezervler: 142.910
  8. 19.07.2024 - Altın Rezervleri: 59.214, Brüt Döviz Rezervleri: 94.695, Toplam Rezervler: 153.910
  9. 29.08.2024 - Altın Rezervleri: 60.043, Brüt Döviz Rezervleri: 89.329, Toplam Rezervler: 149.373
  10. 27.09.2024 - Altın Rezervleri: 63.566, Brüt Döviz Rezervleri: 93.824, Toplam Rezervler: 157.390
  11. 25.10.2024 - Altın Rezervleri: 65.894, Brüt Döviz Rezervleri: 93.504, Toplam Rezervler: 159.398
  12. 01.11.2024 - Altın Rezervleri: 66.614, Brüt Döviz Rezervleri: 93.005, Toplam Rezervler: 159.619
  13. 13.12.2024 - Altın Rezervleri: 65.307, Brüt Döviz Rezervleri: 98.175, Toplam Rezervler: 163.482
  14. 27.12.2024 - Altın Rezervleri: 64.319, Brüt Döviz Rezervleri: 90.738, Toplam Rezervler: 155.057
  15. 24.01.2025 - Altın Rezervleri: 68.232, Brüt Döviz Rezervleri: 99.328, Toplam Rezervler: 167.560
  16. 14.02.2025 - Altın Rezervleri: 72.475, Brüt Döviz Rezervleri: 100.677, Toplam Rezervler: 173.152
  17. 14.03.2025 - Altın Rezervleri: 74.013, Brüt Döviz Rezervleri: 98.069, Toplam Rezervler: 171.082
  18. 21.03.2025 - Altın Rezervleri: 74.785, Brüt Döviz Rezervleri: 88.328, Toplam Rezervler: 163.114
  19. 04.04.2025 - Altın Rezervleri: 76.422, Brüt Döviz Rezervleri: 77.838, Toplam Rezervler: 154.261
  20. 11.04.2025 - Altın Rezervleri: 79.482, Brüt Döviz Rezervleri: 68.007, Toplam Rezervler: 147.488
  21. 18.04.2025 - Altın Rezervleri: 82.252, Brüt Döviz Rezervleri: 64.305, Toplam Rezervler: 146.557


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