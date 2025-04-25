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BM Dünya Gıda Programı: Gazze'de gıda stoklarımız tamamen tükendi

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in sınır kapılarını kapatarak sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ndeki gıda stoklarının tamamen tükendiğini, son malzemelerin sıcak yemek pişirilen mutfaklara ulaştırıldığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 16:10, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 16:34
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BM Dünya Gıda Programı: Gazze'de gıda stoklarımız tamamen tükendi

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki mutfakların Filistinlilerin günlük gıda ihtiyacının yüzde 25'ini karşıladığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'deki gıda stoklarının tükendiği, son stokların bölgedeki mutfaklara teslim edildiği ve bunların da ilerleyen günlerde tükenmesinin beklendiği belirtildi.

WFP'nin Gazze'de ekmek dağıtımı için fırınları da desteklediği aktarılan açıklamada, "31 Mart'ta WFP destekli 25 fırının tamamı, buğday unu ve pişirme yakıtının tükenmesi nedeniyle kapandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sınır geçiş noktalarının kapalı olması nedeniyle 7 haftadan fazladır Gazze'ye insani yardım girişi olmadığı vurgulanarak, "Bu, Gazze Şeridi'nin şimdiye kadar karşılaştığı en uzun süreli kapatma olup, zaten kırılgan olan pazarları ve gıda sistemlerini daha da kötüleştirmektedir." uyarısında bulunuldu.

Bir milyon insanı 4 ay boyunca beslemeye yetecek 116 bin metrik tondan fazla gıda yardımının sınırlar açılır açılmaz Gazze'ye getirilmeye hazır olduğu bildirilen açıklamada, "Sınırların yardım ve ticaretin girişine açılması için acil önlem alınmazsa, WFP'nin kritik yardımı sona ermek zorunda kalabilir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, taraflar, "sivillerin ihtiyaçlarına öncelik, yardımların Gazze'ye girmesine derhal izin vermeye ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye" davet edildi.

- Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1978 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 207 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 355'e, yaralıların sayısı da 117 bin 248'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımların gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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