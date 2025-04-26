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Gazze'de can kaybı 51 bin 495'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 56 artarak 51 bin 495'e çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 13:25, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 14:03
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Gazze'de can kaybı 51 bin 495'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 56 ölü ve 108 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 483 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bin 495'e, yaralıların sayısının da 117 bin 524'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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