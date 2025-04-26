TBMM Başkanı Kurtulmuş, Papa Franciscus'un cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Papa Franciscus'un Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine Türkiye'yi temsilen katıldı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olan Papa Franciscus'un cenaze töreninde Türkiye'yi temsil eden Kurtulmuş, önemli bir diplomatik görev üstlendi.

Kurtulmuş, Aziz Petrus Meydanı'na gelişinde Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) İtalyan Kardinal Pietro Parolin tarafından karşılandı.

Bu karşılamanın ardından törende yerini alan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve diğer ülke temsilcileriyle bir araya geldi. Törenin ardından Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne geçen Kurtulmuş, burada da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı'nın Sosyal Medya Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen katıldık. Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına bir kez daha taziyelerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.