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Eski eşini öldüren sanık ile arkadaşı arasında '50 bin lira' tartışması

Burdur'un Çavdır ilçesinde eski eşi Özlem Şımarık'ı (28) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Tarık Yılmaz (46) ile sanığa yardım ettiği iddia edilen 8 kişinin yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmada Tarık Yılmaz ile arkadaşı Mehmet Çelik arasında 'yalan beyan' ve '50 bin lira istedi' tartışması çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 16:52, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 17:32
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Eski eşini öldüren sanık ile arkadaşı arasında '50 bin lira' tartışması

Çavdır ilçesinde 'Kasten yaralama' suçundan kaydı olan Tarık Yılmaz, 8 Şubat 2024'te sabah saatlerinde, 1 yıl önce boşandığı Özlem Şımarık'ın kaldığı apart daireye geldi. Yılmaz, çıkan tartışmanın büyümesi ile av tüfeğiyle ateş edip, Şımarık'ı yaraladı. Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özlem Şımarık, kurtarılamadı. Kaçarken Denizli'nin Çameli ilçesinde yakalanıp, Gölhisar Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tarık Yılmaz ve kendisine yardım ettiği iddia edilen Adem Sağır, Gökay S., Meryem S., Kazım Ö., Şaban Aksoy, Erdal Açıkgöz, Mehmet Çelik ve Mustafa S. tutuklandı. Mustafa S. ve Kazım Ö. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SANIKLAR BERAATLERİNİ İSTEDİ

Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Tarık Yılmaz hakkında 'Boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürme', diğer 8 sanık hakkında ise 'Boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme', 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. 26 Şubat'ta görülen ilk davada Gökay S. ile Meryem S. serbest bırakıldı. Davanın ikinci duruşmasına Tarık Yılmaz ile 4'ü tutuksuz 8 sanık ile taraf avukatları ve Burdur Barosu Kadın Hakları Komisyonu adına avukat Hatice Ürküt katıldı. Duruşmada tutuksuz sanık Meryem S., "Kadın olarak böyle olayda bulunmak gurur kırıcı, utanç verici. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Diğer tutuksuz sanıklar Mustafa S., Gökay S. ve Kazım Ö. adli kontrol şartlarının kaldırılıp, beraatlerini talep etti.

'BENDEN 50 BİN LİRA İSTEDİ'

Tutuklu sanık Mehmet Çelik, "Cezaevinde havalandırma alanında karşılaştık. Tarık benden 50 bin lira istedi. Tehdit etti. 'Adem aleyhine ifade verirsen seni kurtaracağım. Para gelmezse cezaevinden çıkamazsın' dedi. Bana baskı kurdu. Adem Sağır'ı suçlamamı istedi" diye konuştu. Tutuklu sanık Şaban Aksoy ile Erdal Açıkgöz de olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdü. Tutuklu sanık Adem Sağır ise "Tarık Yılmaz beni suçluyor. Kendisine yardım etmediğim için beni suçluyor. Özlem'le aralarını düzeltmemi istedi. Onun için beni suçluyor. Özlem'den sonra maddi, manevi en büyük mağdur benim. Tarık 4 kelime ile benim hayatımı altüst etti" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Özlem Şımarık'ı öldüren Tarık Yılmaz, tutuklu sanık Mehmet Çelik'in yalan söylediğini iddia etti. Yılmaz, "Aleyhte beyanlarımı geri çekmem için asıl o bana para teklif etti. Mehmet beni tanımadığını söylüyor ama aynı mahallede kaldık. Tüfeği Adem'den aldım" diye konuştu. Tarık Yılmaz ile tutuklu sanık Adem Sağır arasında tartışma çıktı. Mahkeme heyeti, Sağır ifade verirken Tarık Yılmaz'ı salondan çıkardı. Adem Sağır ifade verirken de Yılmaz salondan götürüldü. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanıkların da adli kontrol şartlarının devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

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