Ameliyat Sonrası Şaşırtan Değişiklik! Türkçeyi Unuttu

Konya'da geçirdiği ameliyat sonrası sağ kol ve bacağında kuvvet kaybı yaşayan ve beyni besleyen büyük bir damarda tıkanıklık olduğu tespit edilen Rahmi Karademir, Türkçe konuşmayı unutarak, Danca konuşmaya başladı.

Rahmi Karademir'in Yaşadığı Sağlık Sorunu

Konya'da 67 yaşındaki Rahmi Karademir, beyinde pıhtı atması sonrası Türkçe konuşma kabiliyetini kaybetti. Danimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya'ya yerleşen 7 çocuk babası Karademir, öğrendiği Danca ile iletişim kurmaya başladı. Rahatsızlık, ameliyat sonrası gelişen konuşma bozukluğu ve kolda güç kaybıyla fark edildi. Yapılan tetkiklerde beyindeki damarlardan birinin tıkandığı belirlendi. Müdahale sonrası felç durumu büyük ölçüde düzelirken, Karademir'in tedavisi hastanede devam ediyor.

Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in Açıklamaları

Hastanın ortopedi kliniğinde diz operasyonu nedeniyle takip edildiğini söyleyen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, "Gece saatlerinde birdenbire gelişen sağ tarafından kuvvet kaybı ve konuşma bozukluğu şikayeti olması üzerine hızlıca hastayı tetkik ettik ve beyni besleyen büyük bir damarda bir tıkanıklık olduğunu tespit ettik." dedi. Hızlıca hastayı anjiyoya aldıklarını belirten Özdemir, kısa bir işlemden sonra tıkanıklığa sebep olan pıhtıyı dışarıya çıkararak temizlediklerini ifade etti. İşlemden hemen sonra hastanın sağ tarafındaki kuvvet kaybının, yani felcin hemen düzeldiğini belirtti. Ancak hastanın Türkçeyi konuşamadığını, yıllarca bulunduğu Danimarka dilini yani Danca dilini 10 yılın ardından kullanmaya başladığını fark ettiklerini ekledi.Birden fazla dil konuşabilen hastalarda bu şekilde literatürde nadir de olsa bildirilmiş vakalar olduğunu söyleyen Özdemir, birden fazla dil bilen bir insanda bu konuşma anlamayı sağlayan dil bölgesinde beyindeki bu alanda bir etkilenme olduğu zaman bir veya birkaç dili konuşamadığını fakat bildiği birkaç dilden bir tanesini veya bir iki tanesini konuşabildiğini belirtti. Zaman içerisinde konuşamadığı dilleri de tekrardan konuşabilmeye kavuşabildiklerini gösterdiğini ifade etti. Birden fazla dile sahip olmanın hastalarda şöyle bir avantajı olduğunu belirten Özdemir, konuşabildiği o dille hatırlatma yoluyla unuttuğu dilleri de zaman içerisinde tekrardan dönmesini sağlayabileceğini söyledi. Birden fazla dil konuşabilmenin avantajlı olduğunu belirten Özdemir, geri dönmesini beklediklerini ve bu durumun birkaç gün içerisinde de olabileceğini, birkaç hafta da olabileceğini veya birkaç ay içerisinde de olabileceğini ama bunların çok büyük bir kısmında bu kabiliyeti tekrardan kazandıklarını görmekte olduklarını ifade etti.