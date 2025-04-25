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Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Yerli Sıtma Vakası Görülmüyor

Sağlık Bakanlığı, yürütülen çalışmalar sonucunda, Türkiye'de yerli sıtma vakasının görülmediğini, ancak sıtmanın yaygın görüldüğü ülkelerden gelenlerde veya bu ülkelere seyahat edenlerde sıtmanın tespit edilebildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 18:40, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 18:42
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Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Yerli Sıtma Vakası Görülmüyor

Bakanlıktan 25 Nisan Dünya Sıtma Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Asamblesi'nin 14-23 Mayıs 2007'de aldığı kararla, sıtma hastalığının önlenmesi ve kontrolüne yönelik gösterilen çabalara dikkati çekmek, hastalığa bağlı can kaybını azaltmak için çalışmaların sürdürülmesi amacıyla 25 Nisan'ın Dünya Sıtma Günü olarak kabul edildiği hatırlatıldı.Sıtmanın, plasmodium cinsi parazitleri taşıyan dişi anofel türü sivrisineklerin kan emmesi esnasında insanlara bulaşan, hayatı tehdit eden bir hastalık olduğu belirtilen açıklamada, insanlarda hastalığa sebep olan beş farklı plasmodium türü bulunduğu, en büyük riski "Plasmodium falciparum" ve "Plasmodium vivax" türlerinin oluşturduğu kaydedildi. Hastalığın yüksek ateş, baş ağrısı, üşüme ve titremeyle karakterize olduğu aktarılarak, "İlk belirtiler genellikle parazit taşıyan sivrisineğin sokmasından 10-15 gün sonra ortaya çıkar. Sıtma önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hastalık tanısının erken konularak tedaviye gecikmeden başlanması hayat kurtarıcıdır. Özellikle plasmodium falciparum türü sıtmada tedaviye 24 saat içinde başlanmazsa hastalık şiddetlenerek can kaybına yol açabilir." bilgisine yer verildi.

"Başarılı çalışmalar sonucunda yerli sıtma bulaşı sona erdi"

Sıtmanın, Sahra Altı Afrika'da yaygın olmakla beraber Güney ve Güneydoğu Asya, Doğu Akdeniz, Batı Pasifik bölgeleri ve Amerika kıtasında da görüldüğü ifade edilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda Türkiye'de yerli sıtma bulaşının sona erdiği, yerli sıtma vakasının görülmediği, ancak sıtmanın yaygın görüldüğü ülkelerden gelenlerde veya bu ülkelere seyahat edenlerde sıtma hastalığı tespit edildiği vurgulandı. Sıtma hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek hastalara ücretsiz olarak verildiği, sıtmanın yaygın görüldüğü bölgelere seyahat edenlere, koruyucu ilaç kullanmaları ve sivrisineklerle teması azaltacak önlemleri almalarının önerildiği anımsatılan açıklamada, şunlar paylaşıldı:

  • Türkiye'de koruyucu sıtma ilaçları, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı Seyahat Sağlığı Merkezlerinden ücretsiz olarak temin edilebilmektedir.
  • Ayrıca 444 77 34 numaralı Seyahat Sağlığı Danışma Hattı aranarak ve https://www.seyahatsagligi.gov.tr/ adresinden Genel Müdürlüğe ait Seyahat Sağlığı adlı web sitesi ziyaret edilerek sıtma görülen ülkeler ile bu ülkelere seyahat öncesinde ve seyahat esnasında yapılacaklar konusunda bilgi alınabilir.


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