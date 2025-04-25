Başıboş Köpeklerden Kaçan Çocuk Yaralandı
Mamak'ta başıboş köpeklerden kaçan çocuk, yüksekten atlayarak yaralandı. Kaval kemiği kırılan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 20:24, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 20:24
Ankara'nın Mamak ilçesinde, başıboş köpeklerden kaçarken yüksekten atlayan bir çocuk yaralandı.
Mamak Mutlu Mahallesi'nde yolda yürüyen bir çocuğu başıboş sokak köpekleri kovalamaya başladı. Köpeklerden kurtulmak için yüksekten atlayan çocuk yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından hastaneye gönderilen çocuğun, kaval kemiğinin kırıldığı öğrenildi.