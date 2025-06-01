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14 ila 18 yaş arası işçilik süreleri memurluktan emeklilikte sayılır mı?

18 yaşını doldurmadan önce prim ödemek suretiyle işçi olarak çalışılan süreler memurların hizmet süreleri ile bütünleştirilir, emeklilik hizmet sürelerinin toplamında değerlendirilir, emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde dikkate alınır. Ancak, intibak işlemine dahil edilmez.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Haziran 2025 00:10, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 08:53
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14 ila 18 yaş arası işçilik süreleri memurluktan emeklilikte sayılır mı?

Soru: 2001 yıl ve 2004 yıllarında 15 ve 16 yaşında iken dönem dönem sigortalı olarak çalıştım. 2007 yılından itibaren memur statüsünde görev yapmaktayım. Sigortalı sürem ne şekilde değerlendirilir?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Hizmet bütünleşme işlemleri 2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaları olanlar için 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre, 2008 yılı Ekim ayından önce işçi, esnaf, memurluk gibi hizmetleri olmayanlar için ise 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre tek bir yapıda birleştirilmekte ve emeklilik işlemleri toplam hizmet üzerinden yapılmaktadır.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa işçi, esnaf ve memur olarak çalışmaya başlamış olup, 1 Ekim 2008 tarihinden önce de memurluğa başlamış kişiler 5434 kapsamında memur olurlar. Kadın ve erkek memur 25 hizmet yıl (işçi, esnaf, memurluk, borçlanılan süreler dahil olmak üzere) ve kadın ise 58 yaşını, erkek ise 60 yaşını tamamladıklarında emeklilik hakkını kazanmış olurlar.

5434 e tabi memurlar açısından;

Memurların, memurluktan önce geçen işçi statüsündeki çalışmalarının hangi yaşlarda geçip geçmediğinin bir önemi bulunmaz. İşçi olarak çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumuna tüm sigorta kollarına tabi primleri yatırılmış ise, bu kişinin 18 yaş altı da olsa bu şekilde geçen hizmetleri bütünleşir ve memur statüsünden emekli olduklarında toplam hizmetlere dahil edilir.
Memurların emekliliğinde sigortalılık başlangıcının bir önemi bulunmaz, sigortalılık başlangıcı işçilere bağlanacak olan emekli aylığında dikkate alındığından, bunlar hakkında 18 yaşın doldurulmasından önce geçen süreler sigortalılık başlangıcı olarak esas alınmaz, ancak yine de hizmet olarak esas alınır. Yine işçilerde 1981 yılı öncesinde de sigortalılık başlangıcı olarak sayılmakta, bu tarihten sonra sayılmamaktadır.
Memurların 18 yaşından önce geçmiş olan işçilik süreleri, memurluk süreleri ile birleştirilir. Bu birleştirme neticesinde de, bu süreler memurların emeklilik hizmet süresinde sayılır, ancak memurun derece ve kademesini etkilemez. İntibak işlemlerini içeren gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda hükmün bulunmaması, gerekse de 5434 sayılı Kanun ek madde 18 hükmünde bulunan "Şu kadar ki, 18 nci yaşın ikmalinden önce veya iştirakçi oldukları tarihteki tahsil derecelerinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri süreler dikkate alınmaz." Hükmü gereği olmaktadır.

Bu işlem yasal hükümler gereği memur statüsünde olanlar hakkında uygulanmaktadır. Ancak, işçi statüsünden emekli olacaklar için durum farklı olmaktadır.

İşçi statüsünden emekli olacak kişiler için memurluktan emeklilikte olmayan sigortalılık süresi şartının da yerine getirilmesi işlemi bulunmaktadır. Dolayısıyla bugün için işçi statüsünden emekli olacak kişiler için 18 yaşın altında geçen sigortalı süreleri hizmet sürelerine, yani prim ödeme gün sayılarına eklenmekle birlikte sigortalılık süresinin başlangıcında sayılmaz, sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren sayılır.

Bu bağlamda sonuç değerlendirmemiz:

18 yaşınızın altında geçtiğini belirttiğiniz sigortalı çalışmalarınız 25 hizmet yılınızın doldurulmasında dikkate alınır, aylık bağlama oranı içerisinde değerlendirilir, emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaz, derece ve kademe işlemlerinizde uygulanmaz.

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