FETÖ elebaşının miras kavgası mahkemeye taşındı

Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama, abisinin ölümünün ardından açıklanan iki ayrı vasiyetinin birbiriyle çeliştiği ve sonradan çıkan vasiyet mektubunun sahte olduğu iddiasıyla dava açtığını duyurdu.

Mesih Gülen, FETÖ'nün para trafiğini yöneten en tepe isim olarak bilinen Cevdet Türkyolu tarafından ortaya atılan ikinci vasiyette belirtilen telif gelirlerinin yönetimi ve harcanacağı alanların, ağabeyi Gülen'in tercihi olduğuna inanmadığını savundu.

Vasiyetin durdurulması için mahkemeye başvurduklarını belirten Mesih Gülen, itirazı Pensilvanya eyaletindeki Monroe İlçe Mahkemesine yaptıklarını açıkladı.

Mesih Gülen, ağabeyinin yabancı dil bilmediğini kaydederek, Türkçe orijinal nüshası bulunmayan vasiyette İngilizce olarak yer alan "Bu vasiyeti beyan eder, yazar ve imzalarım" şeklindeki ifadelerin Fetullah Gülen'e ait olamayacağını ifade etti.

Türkyolu ve Adem Kalaç'ın da içinde olduğu örgütün üst yönetimini hedef alan Mesih Gülen, "50 yıldır saltanat sürenler çekilsin." ifadesini kullandı.

Vasiyet tartışmalarına rağmen Cevdet Türkyolu sessizliğini korurken, aynı vasiyette ikinci yetkili olarak yer alan ve Türkyolu ile de bacanak olan Kalaç'ın açıklaması ise tartışmaların daha da artmasına sebep oldu.

Kalaç, X hesabından yaptığı yazılı ve videolu paylaşımlarda, itiraz edilen vasiyetin zamanında açıklanmamasına cevap olarak, "üzüntüden unuttuklarını" iddia etti.

FETÖ'nün kasası olarak bilinen Türkyolu, sahte vasiyet belgesi düzenleyerek hem Gülen'in telif gelirlerinin hem de örgütün hesaplarında birikmiş "himmet" paralarının yönetimini tekelinde tutmaya çalışmakla suçlanıyor.

Fetullah Gülen'in tüm mal varlığını Cevdet Türkyolu'nun yönetiminde bulunduğu iki vakıfa devretmesi ise Türkyolu'nun fiilen örgütün lideri görüntüsü vermesini sağlıyor.

- Vasiyeti onaylayan noter de örgütten

Diğer taraftan FETÖ'nün kapatılan Zaman Gazetesi muhabirlerinden firari Ahmet Dönmez, sosyal medya paylaşımında, Türkyolu'nun söz konusu vasiyet belgesinde noter olarak adı geçen Ahmet İdil'in, New Jersey'de yine örgüte ait Ant Kitabevinde çalıştığını ortaya attı.

Dönmez, söz konusu şahsın, örgütün öne çıkan isimlerinden Mustafa Özcan'ın emrinde olduğunu söyledi.