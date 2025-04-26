26 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'yi temsilen, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un yarın Vatikan'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum Valiliğini ziyaret edecek, Palandöken Ekonomi Forumu Açılışı, KUDAKAF'25 Kariyer Fuarı Açılışı ile 2025 Turizm Başkenti Etkinlikleri Açılış Seremonisi programlarına iştirak edecek.

(Erzurum/13.10/14.00/16.30/19.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenişehir Miting Alanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Mersin/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Palandöken Ekonomi Forumu Açılışı, Atatürk Üniversitesi KUDAKAF'25 Kariyer Fuarı Açılışı ve EİT 2025 Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Erzurum/14.00/16.30/19.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Balkan Ülkeleri Sağlık-İş Forumu" programına katılacak, programda ikili görüşmelere iştirak edecek.

(Edirne/13.00/16.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde partisinin genişletilmiş il divan toplantısında konuşacak.

(Rize/15.00) ﻿

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi, Dünya Veteriner Hekimler günü programı ile Türkiye Yüzyılında Şehir ve Tarım Paneli'ne katılacak.

(Mardin/Ankara/09.30/13.00/16.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulukışla hızlı tren şantiyesinde incelemede bulunacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Karaman/12.30/15.00/15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenlenecek, ardından Papa'nın naaşı Roma'daki Azize Büyük Meryem Bazilikası'nda defnedilecek.

(Vatikan/Roma)

2- Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Turizm Bakanları Toplantısı'na, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde EİT ülkeleri adına hatıra ormanı fidan dikim seremonisine, Palandöken Ekonomi Forumu'na ve EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Erzurum/10.00/12.30/14.00/19.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 33. haftasına; Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor ve Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Sivas/16.00/Muğla/Gaziantep/19.00)

2- Nesine 2. Lig'in 33. haftası, Kırmızı Grup'ta oynanacak 1 maçla başlayacak.

3- Nesine 3. Lig gruplarında 30. hafta müsabakaları oynanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası; Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom, Beşiktaş Fibabanka-Manisa Basket Divissa ve Onvo Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Lassa maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.30/18.00/20.30)

5- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

6- Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.00)

7- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30)