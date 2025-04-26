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S&P, Türkiye'nin Kredi Notunu 'BB-' Olarak Teyit Etti

Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' seviyesinde sabit tutarken, ekonomik riskler ve büyüme tahminleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 07:13, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 07:37
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S&P, Türkiye'nin Kredi Notunu 'BB-' Olarak Teyit Etti

NEW YORK (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit etti. S&P, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği ve kredi notu görünümünün "durağan" olduğu belirtildi. Açıklamada, ülkenin "B" olan kısa vadeli kredi notunun da teyit edildiği kaydedildi. Türkiye ekonomisine dair risklere de işaret edilen açıklamada, durağan görünümün mevcut ekonomi ekibinin sıkı para politikasını sürdüreceği, böylece iç ve dış gerilimler karşısında hükümetin orta vadeli programıyla ilgili uygulama risklerini dengeleyeceği yönündeki görüşü yansıttığı vurgulandı. Açıklamada, ülke ekonomisine dair büyüme tahminine de yer verilirken, Türkiye'de bu yıl yüzde 2,7 ve 2026'da yüzde 2,9 gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi beklendiği aktarıldı.

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