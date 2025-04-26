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TBMM'de Seçim Hazırlıkları: Kurtulmuş Yeniden Aday

TBMM Başkanlığı, komisyonlar ve grup yönetimleri için seçimler yapılacak. Numan Kurtulmuş'un yeniden aday gösterilmesi bekleniyor. İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun görevini bırakmak istediği belirtiliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 07:41, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 07:51
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TBMM'de Seçim Hazırlıkları: Kurtulmuş Yeniden Aday

TBMM Başkanlığı, komisyonlar ve grup yönetimleri için seçimler yapılacak. AK Parti'deki genel görüş, Numan Kurtulmuş'un yeniden Meclis Başkanlığına aday gösterileceği yönünde. Meclis'in tatile gireceği 1 Temmuz'dan önce TBMM Başkanlığı, komisyonlar ve grup yönetimleri için seçimler yapılacak.

TBMM Başkanlığı Seçim Süreci

TBMM Başkanlığı için bir yasama döneminde iki seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi iki yıl, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.

Kurtulmuş Tamam, Asıl Mesele...

AK Parti'deki genel görüş, Numan Kurtulmuş'un yeniden Meclis Başkanlığına aday gösterileceği yönünde. Meclis Başkan Vekilliği ile diğer Başkanlık Divanı üyeliği için de yine seçim yapılacak. AK Parti'de asıl merak edilen konu ise grup başkan vekillerinin değişip değişmeyeceği.

AK Parti'de Küçük Çaplı Değişim Gündemde

AK Parti kulislerinde grup başkanı Abdullah Güler'in görevine devam edeceği, grup başkan vekilleri konusunda ise küçük çaplı bir değişime gidilebileceği belirtiliyor. Bazı komisyon başkanlarının da değişeceği ifade ediliyor.

Soylu da Görevi Bırakmak İstiyor

İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun da görevini bırakmak istediğini, parti yönetimine bildirdiği kaydediliyor. AK Parti grup yönetiminin önceki gün yaptığı toplantıda Meclis'te yapılacak yeni dönem seçimlerinin 20 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceği bilgisi verildi.Öte yandan Kurtulmuş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'in cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a gitti.

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